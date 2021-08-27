Кремль негативно относится к немецким плакатам с Калининградом в составе Германии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно относится к появившимся в ФРГ предвыборным плакатам, копирующим листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ [об этом], реакция у нас негативная, отрицательная", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения "к официальной позиции Берлина". "Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии", - добавил пресс-секретарь российского лидера.