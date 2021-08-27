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РФ пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула - Песков

14:12 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула, дальнейшие планы будут зависеть от развития событий, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо", - сказал представитель Кремля.

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