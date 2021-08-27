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В России 76% школ охраняются подразделениями Росгвардии

14:32 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия обеспечивает охрану примерно в 76% школ в России, остальные заведения охраняют частные охранные организации. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"На сегодняшний день наше присутствие обеспечено примерно в 76% школьных учреждений. Наибольший массив оставшихся заведений приходится на частные охранные организации, к которым предъявляются повышенные требования, существуют определенные нормы для подготовки охранников, которых Росгвардия регулярно проверяет на профессионализм", - сказал он.

Как сообщал ранее Грибакин, 1 сентября на охрану правопорядка в День знаний выйдут более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

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