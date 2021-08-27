Городам высокого научного и технологического потенциала нужны системные программы развития

13:40

В Москве 25-26 августа состоялся V форум городов высокого научного и технологического потенциала Российской Федерации. Организатором форума выступил ГК “Росатом”. В этом году внимание форума было направлено не только на атомные города, но также на города, находящиеся в сфере ответственности крупнейших российских компаний: ПАО «Северсталь», ОАО «РЖД», Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Норникель».

Участники форума пришли к мнению о необходимости системных программ развития для городов с высоким научным и технологическим потенциалом, создающих основные услуги и продукты для крупных российских корпораций.

В форуме кроме представителей названых корпораций принимали участие главы городов, уполномоченные заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертно-аналитических центров, а также руководители градообразующих предприятий.

В городах с высоким научно-техническим потенциалом сосредоточен широкий спектр компетенций, стимулирующих создание новых производств, но на сегодняшний день имеет место разрыв между развитием технологий и конкурентоспособностью городской инфраструктуры, который приводит к оттоку населения и осложняет привлечение новых кадров.

Существующая на текущий момент законодательная база не позволяет государственным корпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся города, полноценно участвовать в их развитии, системное развитие городов потребует изменений законодательства. В этом вопросе корпорациям необходима поддержка федеральных властей. Отдельно поднимался вопрос медицинского обслуживания.

Президент МАКО, член Общественной палаты Ольга Голышенкова в заключении отметила: «Этот форум хоть и пятый, но в каком-то смысле первый. Задолго до форума корпорации, участвовавшие в нем, вместе начали прорабатывать лучшие практики и ключевые решения, которые нужны для развития городов. Мы увидели, как успешные проекты городов особого значения с высоким научно-технологическим потенциалом могут быть тиражированы и масштабированы на федеральном уровне. Но нам нужен не только банк идей и лучших практик. Нужно также на федеральном уровне выработать общую государствненую политику, как работать с городами, которые, имея около 12% населения в своем периметре, дают более 50% высокотехнологичной продукции., Возможно, стоит рассмотреть вариант госпрограммы и особых мер, которые нужно предпринять нам всем для развития таких городов, так как мы заинтересованы в развитии всей страны»