Собянин поздравил москвичей с Днем российского кино

14:02

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с кинематографистами предложил оказать финансовую поддержку молодым режиссерам, снимающим фильмы о Москве.

«Мы на одной из последних встреч с режиссерами кино договорились и создали механизм поддержки кино. Он заключается в том, что мы выдаем гранты тем фильмам, в которых рассказывается о Москве, снимают исторические места, о будущем Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы о городе рассказывали и в кино. Таким же образом можно поддержать и молодых режиссеров. Мы такой грант можем учредить для поддержки», — сказал мэр.

Также им внесено предложение о демонстрации таких фильмов в кинотеатрах «Москино».

По расчетам градоначальника, кинопарк для съемок в ТиНАО, начнет функционировать уже в этом, 2021 году.

«Еще одно направление, о котором договаривались - создать специальную большую площадку для съемок кино, для того, чтобы оставлять там декорации, разворачивать большие сцены. Мы такую площадку нашли в Троицком округе. Рядом хранение инвентаря, в том числе и для съемок. <…> Я надеюсь, что в этом году первые договора по задействованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда», — заметил Собянин.

Мэр поздравил кинематографистов с профессиональным праздником, Днем российского кино.

По материалам пресс-службы мэрии и Правительства Москвы, поощрительные гранты устанавливаются для молодых режиссеров, в дипломных работах которых будет отражена культурная историческая самобытность, столицы, ее образ, архитектура.

Критерии отбора и размер поощрительных субсидий будет согласован с сообществом кинематографистов, также, в одном из кинотеатров «Москино» организуют регулярные показы дипломных работ начинающих режиссеров.