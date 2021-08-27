Нам удалось привлечь внимание властей к проблеме шума в ЦАО столицы - Леонов
14:25 27.08.2021
|Автор фото: Александр Иванов
«Практически на каждой встрече с жителями центра Москвы возникает вопрос о шумовом загрязнении. Ревущие машины и мотоциклы стали настоящей головной болью для жителей центра. Я неоднократно призывал к более жесткому контролю за теми, кто любит погонять по улицам на машине или мотоцикле с прямоточным глушителем. Наказание для тех, кто думает только о себе, должно быть ощутимым и неотвратимым. Прекрасно, что мэр услышал просьбы людей», — отметил Леонов.
Также куратор “ЛизаАлерт” рассказал о поддержке его инициативы москвичами, на его сайте тысячи жителей столицы оставили свои подписи в знак содействия проекту по контролю за уровнем шума и штрафными санкциями для нарушителей, в мэрию Москвы было направлено письмо.
По словам Олега Леонова, вопрос комфорта и тишины в ЦАО стоит довольно остро, кроме любителей гонок есть производства, стройки и рестораны. По мнению общественника, все это нужно поставить под серьезное наблюдение, тем более, технически это возможно. Каждый столичный район, при этом, нуждается в комплексном подходе, уверен куратор “ЛизаАлерт”
НОВОСТИ
- 15:00 27.08.2021
- Звуки выстрелов прозвучали у восточного выхода аэропорта Кабула - "Аль-Джазира"
- 14:50 27.08.2021
- Гуманитарная помощь детям Донбасса отправлена "Советом матерей"
- 14:32 27.08.2021
- В России 76% школ охраняются подразделениями Росгвардии
- 14:12 27.08.2021
- РФ пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула - Песков
- 14:02 27.08.2021
- Собянин поздравил москвичей с Днем российского кино
- 14:00 27.08.2021
- Кремль негативно относится к немецким плакатам с Калининградом в составе Германии
- 13:40 27.08.2021
- Городам высокого научного и технологического потенциала нужны системные программы развития
- 13:32 27.08.2021
- Россияне в основном не склонны работать на одной работе с родственниками - опрос
- 13:20 27.08.2021
- Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" прибывать на Пхукет и Самуи без карантина
- 13:07 27.08.2021
- Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’2
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать