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Нам удалось привлечь внимание властей к проблеме шума в ЦАО столицы - Леонов

14:25 27.08.2021

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Автор фото: Александр Иванов
Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей выразил поддержку инициативе, предложенной мэром Москвы Сергеем Собяниным об увеличении штрафов для нарушающих тишину автолюбителей. Как написал в своем блоге мэр Москвы, минимальный штраф для них должен составлять 5 тысяч рублей, а слишком громкий транспорт - доставляться на штрафстоянки.

«Практически на каждой встрече с жителями центра Москвы возникает вопрос о шумовом загрязнении. Ревущие машины и мотоциклы стали настоящей головной болью для жителей центра. Я неоднократно призывал к более жесткому контролю за теми, кто любит погонять по улицам на машине или мотоцикле с прямоточным глушителем. Наказание для тех, кто думает только о себе, должно быть ощутимым и неотвратимым. Прекрасно, что мэр услышал просьбы людей», — отметил Леонов.

Также куратор “ЛизаАлерт” рассказал о поддержке его инициативы москвичами, на его сайте тысячи жителей столицы оставили свои подписи в знак содействия проекту по контролю за уровнем шума и штрафными санкциями для нарушителей, в мэрию Москвы было направлено письмо.

По словам Олега Леонова, вопрос комфорта и тишины в ЦАО стоит довольно остро, кроме любителей гонок есть производства, стройки и рестораны. По мнению общественника, все это нужно поставить под серьезное наблюдение, тем более, технически это возможно. Каждый столичный район, при этом, нуждается в комплексном подходе, уверен куратор “ЛизаАлерт”

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