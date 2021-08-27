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Гуманитарная помощь детям Донбасса отправлена "Советом матерей"

14:50 27.08.2021

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Автор фото: Анна Никитина
Груз гуманитарной помощи для детей Донбасса собран и отправлен общероссийской общественной организацией “Совет матерей”, а акции, также, приняли участие многие известные люди РФ.

По данным миграционной службы РФ, на сегодняшний день количество получивших паспорт Российской Федерации жителей Донбасса приблизилось к миллиону человек, документально они тоже граждане России, но в реальности не могут рассчитывать на полную соц. поддержку.

“На граждан России, живущих в этих республиках, распространяются некоторые российские льготы и выплаты для семей и детей. Например, они получают материнский капитал, но, к сожалению, «путинские» 10 тысяч для подготовки к школе не получат, поскольку в законе сказано, что выплата предоставляется только проживающим на территории Российской Федерации”, – отметила лидер “Совета матерей” Татьяна Буцкая.

Она поблагодарила всех участников акции за помощь в сборе гуманитарного груза, а также поделилась проектом организации - открыть первое отделение на Донбассе, чтобы помощь российского общества семьям и родителям непризнанных республик стала постоянной.

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