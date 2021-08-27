Звуки выстрелов прозвучали у восточного выхода аэропорта Кабула - "Аль-Джазира"
15:00 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выстрелы раздались у восточного выхода столичного аэропорта Афганистана. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Аль-Джазира".
Подробности инцидента не приводятся.
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