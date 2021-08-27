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Украина ожидает из США поставку 75 тысяч тонн угля

15:12 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская частная компания "ДТЭК Энерго" и государственная "Центрэнерго" договорились о поставке 75 тысяч тонн угля из США. Об этом говорится в пятницу в совместном сообщении компаний.

"ДТЭК Энерго" и ОАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тысяч тонн энергетического угля. Судно с топливом прибудет на Украину в ближайшие месяцы, уголь будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд теплоэлектростанций (ТЭС) частной и государственной генераций", - отмечается в сообщении.

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