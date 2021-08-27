С инициативой внести в список творческих специальностей профессию учитель выступила депутат Ирина Белых
15:37 27.08.2021
|Автор фото: Сергей Николаев
Как подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин, «вопросы воспитания, просвещения – это очень тонкие, чувствительные вещи». Педагог должен не только обширно и глубоко знать и понимать свое направление, но еще и уметь “заряжать” учащихся эмоциями, быть осторожным в критике и не действовать механически, “для галочки”
По словам Ирины Белых, “У нас существуют творческие профессии: актеры, музыканты, прием в вузы на эти направления требует дополнительного собеседования, прохождения так называемых «творческих испытаний». Быть учителем – это тоже творчество, ведь преподаватель занимается созиданием личности своих учеников. Почему бы не внести профессию учителя в перечень творческих специальностей, требующую особого подхода при приеме на обучение. Это позволит уже при приеме в педагогические вузы выявлять по-настоящему мотивированных ребят, которые хотят посвятить свою жизнь профессии учителя”.
Парламентарий уверена в том, что профессия учитель - это не набор определенных знаний и умений, это, в первую очередь, призвание, по этой причине педагогические вузы должны серьезней подходить к набору абитуриентов. Также она подчеркнула, что сейчас важнейшим направлением является комплексное воспитание будущих педагогов, и очень важно, чтобы их последующая трудовая деятельность лежала в сфере полученной специальности.
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