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Каждому учителю в России выдадут планшет в 2023 году

16:00 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всех учителей российских школ планируется обеспечить электронными планшетами в 2023 году. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил во время форума "Время образования".

"Для нас центр цифровизации - учитель. Учителю надо дать возможность этим всем пользоваться. <…> Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей", - отметил Шадаев.

Он добавил, что в таком планшете будет электронный журнал, план проведения урока и многое другое. "Таким образом планшет станет основным средством производства для учителей", - пояснил министр.

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