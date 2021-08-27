Лондон допустил бы плебисцит о независимости Шотландии, поддержанный 60% жителей - министр
16:12 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка идеи нового референдума о независимости Шотландии в опросах общественного мнения должна составлять не менее 60%, чтобы такой плебисцит состоялся. Такое мнение высказал британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, слова которого в пятницу приводит газета "Политико".
"Если вы последовательно видите, что 60% населения хочет референдума - не самой независимости, но референдума, - и это желание сохраняется в течение разумно долгого отрезка времени, тогда я должен был бы признать существующее желание проведения референдума", - сказал политик, представляющий правящую Консервативную партию. "Но сейчас этого нет", - добавил Джек.
Согласно опросу, проведенному газетой "Таймс" в мае, 44% респондентов высказались за организацию подобного референдума в течение пяти лет, против этой идеи выступил 41% опрошенных.
НОВОСТИ
- 16:32 27.08.2021
- Афганцы смогут свободно выезжать из страны после открытия аэропорта Кабула, заявили талибы
- 16:22 27.08.2021
- О новом шаге в реставрации Храма Покрова в Филях рассказал Евгений Попов
- 16:02 27.08.2021
- Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
- 16:00 27.08.2021
- Каждому учителю в России выдадут планшет в 2023 году
- 15:37 27.08.2021
- С инициативой внести в список творческих специальностей профессию учитель выступила депутат Ирина Белых
- 15:32 27.08.2021
- В Магадане могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора
- 15:12 27.08.2021
- Украина ожидает из США поставку 75 тысяч тонн угля
- 15:00 27.08.2021
- Звуки выстрелов прозвучали у восточного выхода аэропорта Кабула - "Аль-Джазира"
- 14:50 27.08.2021
- Гуманитарная помощь детям Донбасса отправлена "Советом матерей"
- 14:32 27.08.2021
- В России 76% школ охраняются подразделениями Росгвардии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать