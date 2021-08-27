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Лондон допустил бы плебисцит о независимости Шотландии, поддержанный 60% жителей - министр

16:12 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка идеи нового референдума о независимости Шотландии в опросах общественного мнения должна составлять не менее 60%, чтобы такой плебисцит состоялся. Такое мнение высказал британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, слова которого в пятницу приводит газета "Политико".

"Если вы последовательно видите, что 60% населения хочет референдума - не самой независимости, но референдума, - и это желание сохраняется в течение разумно долгого отрезка времени, тогда я должен был бы признать существующее желание проведения референдума", - сказал политик, представляющий правящую Консервативную партию. "Но сейчас этого нет", - добавил Джек.

Согласно опросу, проведенному газетой "Таймс" в мае, 44% респондентов высказались за организацию подобного референдума в течение пяти лет, против этой идеи выступил 41% опрошенных.

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