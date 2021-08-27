Афганцы смогут свободно выезжать из страны после открытия аэропорта Кабула, заявили талибы
16:32 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Афганистана, имеющие на руках соответствующие документы, смогут свободно выезжать из страны после открытия гражданской части аэропорта Кабула. Об этом сообщил в пятницу представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.
"Вчера в [столице Катара] Дохе делегация "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов - прим. ТАСС) во главе с [представителем политического офиса движения] Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем встретилась со спецпредставителем правительства Франции по Афганистану Франсуа Ришье. <...> В ходе встречи "Талибан" подчеркнул, что каждый афганец, имеющий соответствующие юридические основания, сможет выезжать за границу. <...> Всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для их поездки после открытия гражданской части аэропорта [Кабула]", - написал Шахин на своей странице в "Твиттере".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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