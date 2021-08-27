О новом шаге в реставрации Храма Покрова в Филях рассказал Евгений Попов

16:22

Фото: Александра Маликова

Правительство Москвы выделило на реставрационные работы Храма Покрова в Филях 360 млн. руб., завершается этап согласования проектно-сметной документации.

Настоятель Храма иеромонах Александр, рассказывая о предстоящей работе отметил ее сложность и подчеркнул, что первый транш в размере 90 тысяч рублей уже поступил.

Спасение храма, по мнению телеведущего Евгения Попова, наглядный пример эффективности совместных действий. «Для москвичей этот вопрос действительно очень важен. Его решение объединило историков, прихожан церкви, обычных жителей района. Более 2000 подписей было собрано в защиту исторического памятника. Серьезную поддержку оказал Департамент культурного наследия столицы. Нам удалось донести до Правительства Москвы всю важность и актуальность проблемы. И в результате совместные усилия увенчались успехом – средства были выделены», — рассказал Попов.

В соответствии с планом восстановление культурного памятника продлится три года, будет проведена глубокая реконструкция с применением специальных материалов, и осуществлена замена перекрытий, для безопасности прихожан и филиала музея Андрея Рублева, располагающегося на верхнем этаже.

Главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев сообщил, что специалистами будут отреставрированы фасады, лестница, реконструированы двери, окна и кровля, устроена гидроизоляция. Все работы будут идти под контролем Мосгорнаследия.

За последние 10 лет в Москве полностью отреставрированы 55 храмов, являющихся объектами культурного наследия. Евгений Попов вместе с жителями будет контролировать реставрационные работы.

Напоминаем: с начала года тема спасения Храма Покрова легла в основу дискуссии, развернувшейся в соцсетях и прессе, в которой принимали участие жители района, эксперты и ученые. Особенно подчеркивалась значимость исторического памятника, отмеченного в европейских буклетах как одного из интереснейших мест российской столицы. Для обсуждения шагов по сохранению культурного наследия был проведен круглый стол, на котором и стало известно о выделении средств.