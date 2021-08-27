В Москве произошла драка с участием мигрантов

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве произошла очередная драка с участием мигрантов. Потасовку устроили 20 человек.

Инцидент произошёл накануне в хостеле на улице Адмирала Корнилова. В соцсетях появилось видео, как в коридоре гостиницы несколько человек бьют друг друга кулаками.

Как сообщает портал «МВД-медиа», драку остановили прибывшие полицейские. Семерых приезжих арестовали на 12 суток. У пятерых участников конфликта оказались проблемы с документами, сейчас решается вопрос об их депортации. Говорит Москва