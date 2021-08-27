В Москве произошла драка с участием мигрантов
17:00 27.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве произошла очередная драка с участием мигрантов. Потасовку устроили 20 человек.
Инцидент произошёл накануне в хостеле на улице Адмирала Корнилова. В соцсетях появилось видео, как в коридоре гостиницы несколько человек бьют друг друга кулаками.
Как сообщает портал «МВД-медиа», драку остановили прибывшие полицейские. Семерых приезжих арестовали на 12 суток. У пятерых участников конфликта оказались проблемы с документами, сейчас решается вопрос об их депортации. Говорит Москва
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