В ОП РФ предложили изменить задания ЕГЭ

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ОП РФ призвали изменить задания ЕГЭ. Учителя и школьники слишком приспособились к ним, из-за чего постоянно увеличивается число стобалльников.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился первый зампред комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, лингвист Максим Кронгауз. Он назвал и другие причины улучшения результатов школьников.

«Первое, увеличилась коррупция. Второе, упростился экзамен. Третье, улучшилось образование. Четвёртое, самое вероятное, к экзамену просто привыкли. То есть учителя и репетиторы научились хорошо готовить к этому экзамену. Вообще у тестовых есть важная особенность, их надо менять. К ним наступает привыкание. В тех странах, где существуют тестовые экзамены, принято проводить модификации экзаменов независимо от статистических данных. Статистика показывает, что это уже надо делать и у нас. Это рутинная процедура».

По словам преподавателя, школьники привыкают даже к написанию сочинений и эссе: они пользуются штампами и шаблонами, поскольку на экзамене нет времени для творчества. Кронгауз дал рекомендации по тому, что стоит переделать в ЕГЭ.

«Надо изменить и структуру экзамена, и задания в нём так, чтобы проверялись знания школьников, а не то, как хорошо их натаскали. Я не думаю, что его надо усложнять и что настолько вырос уровень школьников. Не нужны какие-то радикальные изменения, например, отмена ЕГЭ. Это было бы катастрофой. Разумно модифицировать ЕГЭ так, чтобы школьники почувствовали неуверенность и заново приспосабливались к ним, потеряли инструмент набора штампов и простых шаблонных решений. Это вообще большая потеря для любого школьника, когда в последнем выпускном классе происходит натаскивание. Мы же не хотим, чтобы ЕГЭ стояло во главе обучения, а иногда так и происходит. На самом деле ЕГЭ — это проверка того, как ребёнка научили. Если изменить структуру экзамена, например, нетестовые элементы. Есть специальные методики, как менять тестовые задания».