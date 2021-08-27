В ОП РФ предложили изменить задания ЕГЭ
18:00 27.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ОП РФ призвали изменить задания ЕГЭ. Учителя и школьники слишком приспособились к ним, из-за чего постоянно увеличивается число стобалльников.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился первый зампред комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, лингвист Максим Кронгауз. Он назвал и другие причины улучшения результатов школьников.
«Первое, увеличилась коррупция. Второе, упростился экзамен. Третье, улучшилось образование. Четвёртое, самое вероятное, к экзамену просто привыкли. То есть учителя и репетиторы научились хорошо готовить к этому экзамену. Вообще у тестовых есть важная особенность, их надо менять. К ним наступает привыкание. В тех странах, где существуют тестовые экзамены, принято проводить модификации экзаменов независимо от статистических данных. Статистика показывает, что это уже надо делать и у нас. Это рутинная процедура».
По словам преподавателя, школьники привыкают даже к написанию сочинений и эссе: они пользуются штампами и шаблонами, поскольку на экзамене нет времени для творчества. Кронгауз дал рекомендации по тому, что стоит переделать в ЕГЭ.
«Надо изменить и структуру экзамена, и задания в нём так, чтобы проверялись знания школьников, а не то, как хорошо их натаскали. Я не думаю, что его надо усложнять и что настолько вырос уровень школьников. Не нужны какие-то радикальные изменения, например, отмена ЕГЭ. Это было бы катастрофой. Разумно модифицировать ЕГЭ так, чтобы школьники почувствовали неуверенность и заново приспосабливались к ним, потеряли инструмент набора штампов и простых шаблонных решений. Это вообще большая потеря для любого школьника, когда в последнем выпускном классе происходит натаскивание. Мы же не хотим, чтобы ЕГЭ стояло во главе обучения, а иногда так и происходит. На самом деле ЕГЭ — это проверка того, как ребёнка научили. Если изменить структуру экзамена, например, нетестовые элементы. Есть специальные методики, как менять тестовые задания».
НОВОСТИ
- 17:48 27.08.2021
- Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник
- 13:00 27.08.2021
- Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
- 13:22 26.08.2021
- На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»
- 13:32 25.08.2021
- Шведская армия усилила свое присутствие на Готланде из-за "активности России"
- 11:20 25.08.2021
- Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане
- 13:20 24.08.2021
- В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
- 11:20 24.08.2021
- Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
- 10:05 24.08.2021
- РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
- 22:40 23.08.2021
- Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
- 19:20 23.08.2021
- Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать