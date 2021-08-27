"Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации - "Газпром"
19:20 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект "Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации, говорится в сообщении "Газпрома". Реализацию проекта в ходе встречи 27 августа оценили глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV Райнер Зеле.
"Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. Общий объем поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м. Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток - 2", который находится в финальной стадии реализации", - отмечается в сообщении.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В ней также затрагивалась тема успешного взаимодействия по проекту освоения Южно-Русского месторождения.
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