"Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации - "Газпром"

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект "Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации, говорится в сообщении "Газпрома". Реализацию проекта в ходе встречи 27 августа оценили глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. Общий объем поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м. Отдельное внимание было уделено проекту "Северный поток - 2", который находится в финальной стадии реализации", - отмечается в сообщении.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В ней также затрагивалась тема успешного взаимодействия по проекту освоения Южно-Русского месторождения.