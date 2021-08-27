Британские спецслужбы плотно работают с рядом российских СМИ - Захарова
17:32 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Великобритании "давно и плотно" взаимодействуют с рядом российских СМИ, которые выступили против закона об иноагентах и нежелательных организациях. Об этом заявила в пятницу в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли "независимых" СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, "Медуза" и "Дождь" (признаны в России СМИ, выполняющими функции иностранного агента - прим. ТАСС), чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов. Хочется напомнить, что в так называемых британских файлах, которые были слиты в интернет группировкой Anonymous в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных", - написала она.
"Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", - продолжила дипломат.
НОВОСТИ
- 17:48 27.08.2021
- Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник
- 13:00 27.08.2021
- Самый низкий уровень смертности от ковида в России сохраняется в вооруженных силах - МО РФ
- 13:22 26.08.2021
- На «Армия-2021» «закрутилась» «Юнармейская карусель»
- 13:32 25.08.2021
- Шведская армия усилила свое присутствие на Готланде из-за "активности России"
- 11:20 25.08.2021
- Свыше 100 вертолетов российского производства осталось в Афганистане
- 13:20 24.08.2021
- В Крыму будет сформирован десантно-штурмовой полк
- 11:20 24.08.2021
- Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"
- 10:05 24.08.2021
- РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н" - источник
- 22:40 23.08.2021
- Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
- 19:20 23.08.2021
- Система ПВО С-500 производится серийно - Борисов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать