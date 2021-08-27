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Число жертв теракта в Кабуле увеличилось до 170 - ТВ

18:40 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 170 человек погибли в результате теракта у аэропорта Кабула. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на Минздрав Афганистана телекомпания Си-би-эс. Ранее сообщалось о 110 погибших.

Как в свою очередь отмечает на своей странице в "Твиттере" корреспондент Си-би-эс в Афганистане, ранения в результате теракта получили не менее 200 человек.

В четверг Пентагон подтвердил, что в числе жертв 13 американских военных, еще 18 пострадали.

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