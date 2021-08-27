Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью сразу после взлета - источник

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.