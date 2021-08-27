Сергей Собянин предложил новые меры поддержки для кинематографистов
17:30 27.08.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин в День российского кино в своем блоге на персональном сайте рассказал о мерах поддержки начинающих кинорежиссеров.
«Сегодня – День российского кино. Встретился с известными режиссерами и студентами киношкол. Лет 20 назад почти все считали, что российских фильмов скоро не будет. А смотреть будем только американское и немножко европейское кино.
Но сегодня, несмотря на все сложности, происходит второе рождение отечественного кино. Мы видим взрывной рост востребованности киноконтента. На рынок пришли «Газпром-медиа», «Сбербанк», «Яндекс» и другие серьезные игроки, которым нужно все больше и больше, интереснее и интереснее, самый различный контент.
Проблем с техническим воплощением творческих идей практически нет. Успех фильма зависит только от таланта режиссера, сценариста, актеров. Они – сейчас главные. Настало их время», — пишет в блоге Собянин.
Для столицы, как отмечает градоначальник, кино является серьезной отраслью экономики, в которой задействовано более 20 тысяч человек. Кино дает городу множество бонусов, таких как создание новых рабочих мест, дополнительное развитие туристического бизнеса, а также хорошую рекламу.
«Мы тоже создали кинокомиссию, которая организует съемки в Москве, решает проблемы с ГИБДД и договаривается с владельцами разных помещений. За последние годы она помогла снять более 3000 эпизодов кино.
Следующим шагом создадим в Новой Москве кинопарк – порядка 150 га, на которых можно разместить любые декорации и снять любой, даже самый масштабный эпизод.
Начали давать гранты фильмам, которые рассказывают о Москве, снимают исторические места и достопримечательности города. В 2020 году поддержку получили 4 фильма, в этом году выплатим гранты авторам 8 художественных картин», — отмечает мэр.
В блоге говорится, что на сегодняшней встрече, посвященной профессиональному празднику российских кинематографистов было решено оказать меры поддержки молодым кинорежиссерам.
«Многие из них снимают свои дипломные работы в Москве. И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант.
Можно организовать и авторские показы фильмов молодых режиссеров в кинотеатрах городской сети «Москино» – как первый шаг на большой экран и возможность живого общения со зрителями своих картин», — считает Сергей Собянин.
Также на встрече обсуждались и другие перспективные идеи, которые могут воплотиться в жизнь благодаря сотрудничеству Правительства Москвы и киноиндустрии.
«Поздравляю с праздником кинематографистов и всех поклонников этого искусства. Главные успехи московского кино – впереди», — написал в заключение Сергей Собянин.
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