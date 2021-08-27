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НОВОСТИ

Летчиков упавшего в Пермском крае Су-24 нашли, их жизням ничего не угрожает - источник

17:48 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж самолета Су-24, потерпевшего в пятницу крушение в Пермском крае, обнаружен. Жизням летчиков ничего не угрожает, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Группа нашла экипаж Су-24, его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

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