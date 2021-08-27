Жириновского зарегистрировали на электронное голосование

18:11

Как сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале, он успешно прошел регистрацию на электронное дистанционное голосование (ДЭГ) на выборы в Государственную Думу РФ.

«Сегодня меня успешно зарегистрировали для электронного голосования на выборах в Госдуму. Все проверки завершились успешно и были связаны с тем, чтобы удостовериться, что заявитель тот, за кого себя выдает», — пишет Владимир Жириновский.

По мнению Председателя ЛДПР, будущее за онлайн-голосованием: «Худшие фальсификации делает человек - «карусель», вбросы, подделку протоколов. При голосовании по интернету это невозможно. В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии. По любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения. Что-то подобное уже существует в Швейцарии»

Ранее лидер ЛДПР сообщил подаче документов на онлайн-голосование. Чуть позже в аккаунтах партии появилась информация об отказе системы зарегистрировать его на ДЭК, и о направлении документов Владимира Жириновского на дополнительную проверку.

Напоминаем: выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить с 17 по 19 сентября 2021 года. В столице открыта запись на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с 2 августа по 23:59 13 сентября, на сегодняшний день заявления на ДЭГ подали около миллиона москвичей. Участие в ДЭК может принять любой гражданин РФ, зарегистрированный в Москве, старше 18 лет и имеющий полную учетную запись на mos.ru

Проверить статус заявлений на дистанционное электронное голосование можно на сайте mos.ru/proverka-deg. Для этого нужно ввести его уникальный номер, полученный при отправке. Номер можно найти в уведомлениях в личном кабинете или в электронных письмах. Более подробная информация доступна по ссылке.



