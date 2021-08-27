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По иску Минюста Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов

18:20 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Белоруссии (ВС) удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

"Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, - сообщает БАЖ в пятницу в своем телеграм-канале. - Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

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