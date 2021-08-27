Из Афганистана эвакуированы более 5 тыс граждан США

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные за последние сутки эвакуировали из Кабула 300 соотечественников, в целом же, к настоящему моменту из столицы Афганистана удалось вывезти 5,1 тыс. граждан США. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула.

"За последние 24 часа более 300 граждан США эвакуированы из Афганистана, таким образом, общее число [эвакуированных американцев составляет] примерно 5,1 тыс.", - сказал он.