Валерий Катков призвал москвичей активнее участвовать в сдаче вторсырья
18:41 27.08.2021
Валерий Катков, кандидат в депутаты Государственной Думы 199-му округу от партии Роста, призвал горожан активней участвовать в сдаче вторсырья, что, по его мнению, даст не только дополнительный доход, но также вместо мусорных полигонов направит материалы на вторичную переработку.
«Например, в парке «Кузьминки-Люблино» организован пункт сбора вторсырья. Там принимают устаревшие вещи, батарейки, крышечки от пластиковых бутылок и рассортированный мусор. Вы сдаете пластиковые крышки от бутылок и упаковок тетра-пак в пункты приёма, они отправляются на завод по переработке», — рассказал Катков.
По его словам, средства, собранные за сдачу пластика, переводятся насчет благотворительного фонда, также в благотворительной акции “Добрые крышечки” участвует Мосприрода.
Кандидат в депутаты Валерий Катков отметил рост экологического сознания граждан, особенно в молодежной среде.
Напоминаем: по данным аналитиков, Юго-Восточный округ является одним из самых неблагополучных в столице с точки зрения экологической обстановки. Этому способствует наличие нескольких крупных заводов, в том числе работа мусоросжигательного завода в Некрасовке. При этом Москва заняла третье место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости регионов России к программе «Зелёный курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие. Лидерами рейтинга стали Сахалинская область, Хабаровский край и Ленинградская область, разделившие второе место.
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