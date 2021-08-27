Валерий Катков призвал москвичей активнее участвовать в сдаче вторсырья

18:41

Валерий Катков, кандидат в депутаты Государственной Думы 199-му округу от партии Роста, призвал горожан активней участвовать в сдаче вторсырья, что, по его мнению, даст не только дополнительный доход, но также вместо мусорных полигонов направит материалы на вторичную переработку.

«Например, в парке «Кузьминки-Люблино» организован пункт сбора вторсырья. Там принимают устаревшие вещи, батарейки, крышечки от пластиковых бутылок и рассортированный мусор. Вы сдаете пластиковые крышки от бутылок и упаковок тетра-пак в пункты приёма, они отправляются на завод по переработке», — рассказал Катков.

По его словам, средства, собранные за сдачу пластика, переводятся насчет благотворительного фонда, также в благотворительной акции “Добрые крышечки” участвует Мосприрода.

Кандидат в депутаты Валерий Катков отметил рост экологического сознания граждан, особенно в молодежной среде.

Напоминаем: по данным аналитиков, Юго-Восточный округ является одним из самых неблагополучных в столице с точки зрения экологической обстановки. Этому способствует наличие нескольких крупных заводов, в том числе работа мусоросжигательного завода в Некрасовке. При этом Москва заняла третье место рейтинга российского отделения Greenpeace по открытости регионов России к программе «Зелёный курс», направленной на переход России на низкоуглеродное развитие. Лидерами рейтинга стали Сахалинская область, Хабаровский край и Ленинградская область, разделившие второе место.