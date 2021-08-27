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Во время теракта у аэропорта Кабула погибли двое британцев

19:05 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое подданных Великобритании погибли, еще двое пострадали в результате теракта, совершенного в четверг рядом с аэропортом Кабула. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба, среди погибших есть также ребенок британского подданного, однако информация о его гражданстве не приводится.

"Я с огромной печалью узнал, что двое британцев и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего теракта. Еще двое [британцев] пострадали", - отметил глава внешнеполитического ведомства Великобритании.

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