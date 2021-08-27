США уничтожают военную технику, которую не вывезут из Кабула - Пентагон

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военнослужащие продолжат проводить контролируемые взрывы военной техники и вооружений, которые не смогут вывезти из Афганистана в рамках операции по эвакуации. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о прошедших в четверг взрывах для уничтожения американской военной техники присутствовавший на брифинге генерал Хэнк Тейлор рассказал: "Конкретной информации о том, какая именно техника была уничтожена, у меня нет, но военачальник имеет право уничтожать ту технику, за которую несет ответственность. <...> Мы называем это контролируемым взрывом, который может быть совершен, если военачальник решит уничтожить какой-то тип техники".

"Вы будете продолжать видеть, как техника уничтожается ответственным образом по мере приближения к завершению операции [по эвакуации], и я думаю, что от нас этого ожидают", - добавил в свою очередь Кирби.