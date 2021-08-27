ЕГЭ по истории и обществознанию будет сокращен почти на час

21:20 Источник: Эхо Москвы

Единый государственный экзамен по истории и обществознанию будет сокращен почти на час до 180 минут. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Кроме того, в экзаменационные работы включили новые модели заданий, в частности появились новые задания в ЕГЭ по истории, при этом историческое сочинение исключено. Эхо Москвы