ЕГЭ по истории и обществознанию будет сокращен почти на час
21:20 27.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Единый государственный экзамен по истории и обществознанию будет сокращен почти на час до 180 минут. Об этом сообщает Рособрнадзор.
Кроме того, в экзаменационные работы включили новые модели заданий, в частности появились новые задания в ЕГЭ по истории, при этом историческое сочинение исключено. Эхо Москвы
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