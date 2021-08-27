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НОВОСТИ

ЕГЭ по истории и обществознанию будет сокращен почти на час

21:20 27.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Единый государственный экзамен по истории и обществознанию будет сокращен почти на час до 180 минут. Об этом сообщает Рособрнадзор. 

Кроме того, в экзаменационные работы включили новые модели заданий, в частности появились новые задания в ЕГЭ по истории, при этом историческое сочинение исключено. Эхо Москвы

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