Байден предоставил ВС США свободу действий для операций против целей ИГ - Reuters
22:00 27.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден "наделил всеми [необходимыми] полномочиями" командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Они также рассказали, что помощники американского лидера уведомили его о том, что еще один теракт возможен в Кабуле. Байдена также проинформировали, что период до 31 августа будет наиболее опасным.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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