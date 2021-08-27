Байден предоставил ВС США свободу действий для операций против целей ИГ - Reuters

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден "наделил всеми [необходимыми] полномочиями" командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Они также рассказали, что помощники американского лидера уведомили его о том, что еще один теракт возможен в Кабуле. Байдена также проинформировали, что период до 31 августа будет наиболее опасным.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.