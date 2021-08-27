В Анапе запретили купаться - СМИ
22:40 27.08.2021 Источник: Эхо Москвы
В Анапе и Новороссийске запретили купаться. Роспотребнадзор сообщил, что пробы морской воды не соответствуют гигиеническим нормам. Источник загрязнения не уточняется. В целом эпидемиологическую ситуацию в Краснодарском крае ведомство характеризует как стабильную, случаев заболеваемости нет, сообщает пресс-служба регионального управления.
Этим летом на Кубань обрушился циклон, который привел к сильным ливням и наводнениям. Анапа оказалась в числе наиболее пострадавших территорий. В августе в 14 муниципалитетах объявили режим ЧС. Кроме того, в начале месяца на Черном море произошла экологическая катастрофа — в районе порта Новороссийска разлилась нефть. Эхо Москвы
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