Пентагон провел операцию по уничтожению планировавшего теракты в Афганистане боевика ИГ
08:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане, который занимался организацией нападений. Согласно предварительной оценке, он был уничтожен, говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.
"Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] "ИГ в Хорасане" (ответвление ИГ - прим. ТАСС)", - сообщил Урбан, отметив, что удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата. "Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель", - добавил он.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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