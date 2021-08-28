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Чечня, Тува и Ингушетия стали лидерами по росту числа преступлений в РФ в 2021 году

08:40 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидерами по росту зарегистрированных преступлений в России за семь месяцев текущего года стали Чечня, Тува и Ингушетия. Об этом говорится в статистических материалах о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в Чечне темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 28,8%, в Туве - 23,8%, Ингушетии - 19,7%. В десятку также вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Санкт- Петербург, Дагестан и Камчатка.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Коми (на 14,4%), Смоленской области (на 13,6%), Еврейской автономной области (на 13,2%), Рязанской (на 12,7%) и Новосибирской области (на 11,9%).

Всего в РФ с начала года зарегистрировано почти 1,2 млн преступлений, что на 0,1% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 39 регионах России, снижение - в 46.

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