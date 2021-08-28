Базам США в Европе запретили приобретать российские энергоресурсы

08:50 Источник: Известия

Военные базы Соединенных Штатов, расположенные на территории Европы, не могут приобретать энергетические ресурсы у России. С таким постановлением в пятницу, 27 августа, выступило американское министерство обороны.

Как отмечается в документе Пентагона, соответствующие ограничения были приняты в рамках соблюдения положений оборонного бюджета Соединенных Штатов за 2020 финансовый год (начинается с 1 октября). Изменения вносятся в приложение к Федеральному положению о военных закупках. Известия