В США заявили, что Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы
09:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень ядерной угрозы со стороны Китая скоро превысит степень опасности, которую в этом плане якобы представляет для Соединенных Штатов Россия. Такое мнение выразил в пятницу генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер, заместитель командующего Стратегическим командованием ВС, которое, в частности, заведует стратегическими ядерными силами страны.
"Наступит момент, переходный момент, когда уровень угрозы, которую представляет Китай, превзойдет уровень угрозы, которую сейчас представляет Россия", - цитирует генерала агентство Рейтер. По мнению Буссьера, это произойдет в ближайшие несколько лет. Он пояснил, что речь идет не только о количестве ядерных боеголовок, но и о том, как их "принимают на вооружение с технической точки зрения".
Буссьер добавил, что у США нет механизма ведения диалога с Китаем, чтобы при необходимости "устранить путаницу и недопонимание" в этой области.
Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай отклонился от своей ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании.
НОВОСТИ
- 08:50 28.08.2021
- Базам США в Европе запретили приобретать российские энергоресурсы
- 08:40 28.08.2021
- Чечня, Тува и Ингушетия стали лидерами по росту числа преступлений в РФ в 2021 году
- 08:30 28.08.2021
- Пентагон провел операцию по уничтожению планировавшего теракты в Афганистане боевика ИГ
- 22:40 27.08.2021
- В Анапе запретили купаться - СМИ
- 22:00 27.08.2021
- Байден предоставил ВС США свободу действий для операций против целей ИГ - Reuters
- 21:20 27.08.2021
- ЕГЭ по истории и обществознанию будет сокращен почти на час
- 20:40 27.08.2021
- США уничтожают военную технику, которую не вывезут из Кабула - Пентагон
- 20:00 27.08.2021
- Летчиков разбившегося Су-24 доставят в Пермь, у обоих переломы рук
- 19:20 27.08.2021
- "Северный поток - 2" находится на финальной стадии реализации - "Газпром"
- 19:05 27.08.2021
- Во время теракта у аэропорта Кабула погибли двое британцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать