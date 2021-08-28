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В США заявили, что Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы

09:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень ядерной угрозы со стороны Китая скоро превысит степень опасности, которую в этом плане якобы представляет для Соединенных Штатов Россия. Такое мнение выразил в пятницу генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер, заместитель командующего Стратегическим командованием ВС, которое, в частности, заведует стратегическими ядерными силами страны.

"Наступит момент, переходный момент, когда уровень угрозы, которую представляет Китай, превзойдет уровень угрозы, которую сейчас представляет Россия", - цитирует генерала агентство Рейтер. По мнению Буссьера, это произойдет в ближайшие несколько лет. Он пояснил, что речь идет не только о количестве ядерных боеголовок, но и о том, как их "принимают на вооружение с технической точки зрения".

Буссьер добавил, что у США нет механизма ведения диалога с Китаем, чтобы при необходимости "устранить путаницу и недопонимание" в этой области.

Ранее в августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай отклонился от своей ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании.

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