В "Лефортово" Фургалу и другим заключенным запретили журналы с фотографиями женщин

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация СИЗО "Лефортово" запретила экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу журналы, в которых содержатся женские фотографии. Об этом ТАСС сообщила член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая изолятор.

"В ходе посещения "Лефортово" мы узнали, что Фургалу и всем остальным заключенным изолятора запретили читать журналы, содержащие изображения женщин. Причину этого решения нам не разъяснили",- сказала она.

Ранее сообщалось, что администрация СИЗО "Лефортово" в Москве запретила заключенным изолятора спать днем. Заключенные, в том числе Фургал, также выразили недовольство, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио.