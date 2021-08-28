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В разных городах мира сегодня пройдут парады голых велосипедистов

10:30 28.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Парады голых велосипедистов пройдут сегодня одновременно в нескольких городах на разных континентах. Таким образом люди выступают как за экологический транспорт, так и за принятие своего тела.

Акция World Naked Bike Ride проходит сегодня в одиннадцатый раз. Организаторы предлагают участникам проехаться на велосипедах настолько обнажёнными, насколько те посмеют. Парады должны будут пройти в столице Нидерландов, а также в нескольких американских городах – Висконсине, Сэнт-Луисе, Филадельфии и других.

Как правило, участники по-разному выходят на эти заезды. Одни решаются выйти полностью голыми, другие всё же носят нижнее бельё. Однако, в этом году из-за пандемии организаторы обяжут участников носить и маски. Речь идёт о людях, которые не смогут предъявить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.

World Naked Bike Ride, как утверждают авторы идеи, это способ пропаганды здорового образа жизни а также отказа от использования транспортных средств, которые используют топливо.

Первая подобная акция прошла в 2005-ом году в американском Окленде. Тогда её организатора арестовали.  Эхо Москвы

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