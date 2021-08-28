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Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы - СМИ

11:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния в пятницу удовлетворила ходатайство убийцы сенатора Роберта Кеннеди, иорданца Сирхана Сирхана о досрочном освобождении из тюрьмы. Об этом сообщила газета "Вашингтон пост".

Комиссия пришла к выводу, что заключенный больше не представляет угрозы для общества.

Итоговое решение об освобождении 77-летнего Сирхана будет принято в течение 90 дней полным составом комиссии, затем оно будет направлено губернатору штата Гэвину Ньюсому. В течение 30 дней он должен будет утвердить или отклонить вердикт комиссии.

Сирхан Сирхан застрелил сенатора Кеннеди 5 июня 1968 года, буквально через несколько мгновений после того, как тот выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По словам убийцы, он сделал это в отместку за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю.

За совершенное преступление Сирхан был первоначально приговорен к смерти в газовой камере. Однако в связи с тем, что в тот год Верховный суд США признал смертную казнь противоречащей конституции страны, Сирхан был приговорен к тюремному заключению.

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