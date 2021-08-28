Российские правоохранители провели следственные действия в гостиничном номере Тилля Линдеманна
11:00 28.08.2021 Источник: Интерфакс
Представители российских правоохранительных органов пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", - сказал источник.
По его словам, музыкант при этом присутствовал.
Источник затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".
"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.
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