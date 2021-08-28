0
0
204
НОВОСТИ

Российские правоохранители провели следственные действия в гостиничном номере Тилля Линдеманна

11:00 28.08.2021 Источник: Интерфакс

Представители российских правоохранительных органов пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", - сказал источник.

По его словам, музыкант при этом присутствовал.

Источник затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 28.08.2021
Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в центре Москвы
0
0
12:00 28.08.2021
В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки
0
75
11:30 28.08.2021
Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы - СМИ
0
143
10:30 28.08.2021
В разных городах мира сегодня пройдут парады голых велосипедистов
0
232
10:00 28.08.2021
В РФ с начала года на 50% выросло число преступлений за пропаганду терроризма в интернете
0
251
09:30 28.08.2021
В "Лефортово" Фургалу и другим заключенным запретили журналы с фотографиями женщин
0
318
09:00 28.08.2021
В США заявили, что Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы
0
343
08:50 28.08.2021
Базам США в Европе запретили приобретать российские энергоресурсы
0
340
08:40 28.08.2021
Чечня, Тува и Ингушетия стали лидерами по росту числа преступлений в РФ в 2021 году
0
354
08:30 28.08.2021
Пентагон провел операцию по уничтожению планировавшего теракты в Афганистане боевика ИГ
0
407

Возврат к списку