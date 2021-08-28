Российские правоохранители провели следственные действия в гостиничном номере Тилля Линдеманна

11:00 Источник: Интерфакс

Представители российских правоохранительных органов пришли ночью в гостиничный номер к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", - сказал источник.

По его словам, музыкант при этом присутствовал.

Источник затруднился назвать причину интереса правоохранительных органов к Линдеманну, отметив лишь, что "проверка проводилась в рамках заявления".

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных лиц и самого Линдеманна по поводу этой информации.