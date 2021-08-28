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В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 492, до 6 863 541. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 411, до 6 131 446. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 180 840. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,63%, следует из данных штаба.

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