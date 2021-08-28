Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в центре Москвы
12:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские доставили в отделение почти 50 человек для выявления участников массовой драки в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс- службе главка столичного управления МВД РФ.
"27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек", - сказали в ведомстве.
На 15 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По этой статье им грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. С остальными задержанными провели профилактическую беседу. Информация о пострадавших не поступала. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в МВД.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что не менее 10 человек подрались ночью на Бауманской улице в Москве. Среди дерущихся, по предварительным данным, были граждане стран Средней Азии.
НОВОСТИ
- 14:00 28.08.2021
- Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер - источник
- 13:00 28.08.2021
- В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 28.08.2021
- В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:30 28.08.2021
- Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы - СМИ
- 11:00 28.08.2021
- Российские правоохранители провели следственные действия в гостиничном номере Тилля Линдеманна
- 10:30 28.08.2021
- В разных городах мира сегодня пройдут парады голых велосипедистов
- 10:00 28.08.2021
- В РФ с начала года на 50% выросло число преступлений за пропаганду терроризма в интернете
- 09:30 28.08.2021
- В "Лефортово" Фургалу и другим заключенным запретили журналы с фотографиями женщин
- 09:00 28.08.2021
- В США заявили, что Китай вскоре превзойдет Россию по уровню ядерной угрозы
- 08:50 28.08.2021
- Базам США в Европе запретили приобретать российские энергоресурсы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать