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Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в центре Москвы

12:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские доставили в отделение почти 50 человек для выявления участников массовой драки в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс- службе главка столичного управления МВД РФ.

"27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек", - сказали в ведомстве.

На 15 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По этой статье им грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. С остальными задержанными провели профилактическую беседу. Информация о пострадавших не поступала. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в МВД.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что не менее 10 человек подрались ночью на Бауманской улице в Москве. Среди дерущихся, по предварительным данным, были граждане стран Средней Азии.

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