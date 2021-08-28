В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 498 против 1 509 днем ранее, до 1 563 508. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 55 против 51 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице умерли 27 299 человек, следует из сообщения штаба.