В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 498 против 1 509 днем ранее, до 1 563 508. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 55 против 51 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице умерли 27 299 человек, следует из сообщения штаба.
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