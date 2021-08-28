Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер - источник

14:00 Источник: Интерфакс

Представители правоохранительных органов во время ночного визита предупредили солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", - сказал источник.