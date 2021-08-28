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В Перу автобус с рабочими рухнул в двухсотметровую пропасть

15:00 28.08.2021 Источник: Интерфакс

Около 15 человек погибли и трое получили ранения в Перуанских Андах в результате падения автобуса в пропасть, сообщили местные СМИ.

Катастрофа произошла в провинции Котабамбас , автобус перевозил рабочих медного рудника. СМИ сообщили, что глубина пропасти составляет около 200 метров.

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