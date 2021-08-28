Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется - Рособрнадзор
16:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор не планирует вводить революционные изменения в ЕГЭ, однако в течение 2022-2024 гг. нововведения появятся по всем предметам, кроме информатики. Об этом в субботу сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
"В этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. <…> Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить - каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем. При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно", - сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.
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