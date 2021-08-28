Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана
17:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время многолетней военной операции в Афганистане. Об этом заявил в субботу посол Великобритании в республике Лори Бристоу.
По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. "Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - подчеркнул Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула, которое он выложил на своей странице в "Твиттере".
НОВОСТИ
- 16:00 28.08.2021
- Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется - Рособрнадзор
- 15:00 28.08.2021
- В Перу автобус с рабочими рухнул в двухсотметровую пропасть
- 14:00 28.08.2021
- Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер - источник
- 13:00 28.08.2021
- В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:30 28.08.2021
- Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в центре Москвы
- 12:00 28.08.2021
- В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:30 28.08.2021
- Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы - СМИ
- 11:00 28.08.2021
- Российские правоохранители провели следственные действия в гостиничном номере Тилля Линдеманна
- 10:30 28.08.2021
- В разных городах мира сегодня пройдут парады голых велосипедистов
- 10:00 28.08.2021
- В РФ с начала года на 50% выросло число преступлений за пропаганду терроризма в интернете
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать