Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время многолетней военной операции в Афганистане. Об этом заявил в субботу посол Великобритании в республике Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. "Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - подчеркнул Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула, которое он выложил на своей странице в "Твиттере".