0
0
0
НОВОСТИ

Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана

17:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время многолетней военной операции в Афганистане. Об этом заявил в субботу посол Великобритании в республике Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. "Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - подчеркнул Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула, которое он выложил на своей странице в "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 28.08.2021
Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется - Рособрнадзор
0
149
15:00 28.08.2021
В Перу автобус с рабочими рухнул в двухсотметровую пропасть
0
234
14:00 28.08.2021
Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер - источник
0
304
13:00 28.08.2021
В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
328
12:30 28.08.2021
Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов в центре Москвы
0
453
12:00 28.08.2021
В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки
0
406
11:30 28.08.2021
Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы - СМИ
0
451
11:00 28.08.2021
Российские правоохранители провели следственные действия в гостиничном номере Тилля Линдеманна
0
517
10:30 28.08.2021
В разных городах мира сегодня пройдут парады голых велосипедистов
0
556
10:00 28.08.2021
В РФ с начала года на 50% выросло число преступлений за пропаганду терроризма в интернете
0
483

Возврат к списку