Талибы взяли под свой контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле
17:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль отдельные зоны в аэропорту имени Хамида Карзая в афганской столице, городе Кабуле. Об этом сообщает в субботу агентство Пажвок со ссылкой на заявление представителей движения.
По его сведениям, иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, которые перешли под контроль талибов.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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