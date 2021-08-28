Талибы взяли под свой контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль отдельные зоны в аэропорту имени Хамида Карзая в афганской столице, городе Кабуле. Об этом сообщает в субботу агентство Пажвок со ссылкой на заявление представителей движения.

По его сведениям, иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, которые перешли под контроль талибов.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.