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Вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть - Белоусов

18:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем вывоза угля из Кузбасса, на который приходится более половины объемов добычи в РФ, в 2024 году может вырасти более чем на четверть - с 53 до 68 млн тонн. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочего визита в регион первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

"Могу сказать, что если сейчас по соглашению (правительства Кузбасса и РЖД) 53 млн тонн вывозится из Кузбасса, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 млн тонн", - сказал Белоусов.

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