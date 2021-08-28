В результате удара США в Афганистане уничтожены два боевика ИГ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США в субботу сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что [в результате атаки] были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен", - заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. "Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения", - отметил он.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.