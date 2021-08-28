В результате удара США в Афганистане уничтожены два боевика ИГ
19:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США в субботу сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
"По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что [в результате атаки] были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен", - заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. "Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения", - отметил он.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
НОВОСТИ
- 20:00 28.08.2021
- Органы соцзащиты попросили лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени девочки
- 19:30 28.08.2021
- В Сербии обнаружена ранее неизвестная коллекция автографов и шаржей Бродского
- 18:30 28.08.2021
- Вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть - Белоусов
- 18:00 28.08.2021
- Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели
- 17:30 28.08.2021
- Талибы взяли под свой контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле
- 17:00 28.08.2021
- Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана
- 16:00 28.08.2021
- Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется - Рособрнадзор
- 15:00 28.08.2021
- В Перу автобус с рабочими рухнул в двухсотметровую пропасть
- 14:00 28.08.2021
- Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер - источник
- 13:00 28.08.2021
- В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать