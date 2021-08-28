0
0
110
НОВОСТИ

В Сербии обнаружена ранее неизвестная коллекция автографов и шаржей Бродского

19:30 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллекция автографов и шаржей руки Иосифа Бродского, ранее неизвестная исследователям творчества знаменитого поэта, обнаружена корр. ТАСС в частной коллекции в Сербии.

Владелец собрания автографов Бродского - Милован Данойлич, известный югославский и сербский поэт и писатель, председатель Сербской литературной ассоциации, также является первым переводчиком Бродского на сербский язык. Данойлич и Бродский познакомились в начале 70-х, их много лет связывала дружба, свидетельством которой стали юмористические посвящения и шуточные рисунки, сделанные Бродским для своего сербского коллеги.

Коллекция автографов Бродского, хранящаяся в архиве Милована Данойлича, состоит из автографов к книгам, нескольких рисунков и личных писем писателя. Один из автографов Данойлич передал на хранение в знаменитую белградскую частную библиотеку "Адлигат". Автограф Бродского представлен в постоянное экспозиции библиотеки, насчитывающей более 2 млн книг и артефактов из разных стран и эпох.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 28.08.2021
Органы соцзащиты попросили лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени девочки
0
31
19:00 28.08.2021
В результате удара США в Афганистане уничтожены два боевика ИГ
0
159
18:30 28.08.2021
Вывоз угля из Кузбасса в 2024 году вырастет более чем на четверть - Белоусов
0
193
18:00 28.08.2021
Иностранные студенты начнут въезжать в Россию со следующей недели
0
231
17:30 28.08.2021
Талибы взяли под свой контроль отдельные зоны аэропорта в Кабуле
0
262
17:00 28.08.2021
Великобритания завершила операцию по эвакуации из Афганистана
0
280
16:00 28.08.2021
Революционных изменений в ЕГЭ вводить не планируется - Рособрнадзор
0
334
15:00 28.08.2021
В Перу автобус с рабочими рухнул в двухсотметровую пропасть
0
408
14:00 28.08.2021
Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер - источник
0
464
13:00 28.08.2021
В Москве выявили 1 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
475

Возврат к списку