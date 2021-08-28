В Сербии обнаружена ранее неизвестная коллекция автографов и шаржей Бродского

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллекция автографов и шаржей руки Иосифа Бродского, ранее неизвестная исследователям творчества знаменитого поэта, обнаружена корр. ТАСС в частной коллекции в Сербии.

Владелец собрания автографов Бродского - Милован Данойлич, известный югославский и сербский поэт и писатель, председатель Сербской литературной ассоциации, также является первым переводчиком Бродского на сербский язык. Данойлич и Бродский познакомились в начале 70-х, их много лет связывала дружба, свидетельством которой стали юмористические посвящения и шуточные рисунки, сделанные Бродским для своего сербского коллеги.

Коллекция автографов Бродского, хранящаяся в архиве Милована Данойлича, состоит из автографов к книгам, нескольких рисунков и личных писем писателя. Один из автографов Данойлич передал на хранение в знаменитую белградскую частную библиотеку "Адлигат". Автограф Бродского представлен в постоянное экспозиции библиотеки, насчитывающей более 2 млн книг и артефактов из разных стран и эпох.